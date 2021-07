Industrie sieht wachsende Gefahr durch Hacker-Angriffe

Nachrichtenarchiv - 04.07.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der großangelegten Cyber-Attacke in den USA hat auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, auf die Gefahr durch Hacker hingewiesen. Das vermehrte Home-Office macht Unternehmen laut dem Leiter der Abteilung Sicherheit beim BDI, Wachter, stärker denn je zum Ziel krimineller Attacken. Der "Welt am Sonntag" zufolge wird das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bestätigt. Vor allem bei Hackerangriffen mit dem Ziel, blockierte Computersysteme erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freizugeben, sei eine "gesteigerte Aggressivität" festzustellen, so das BSI. - Die Industrie fühlt sich unzureichend von der Bundesregierung unterstützt. Daher hat der BDI eine sogenannte "Nationale Wirtschaftsschutzstrategie" formuliert. Gefordert wird unter anderem, dass die Bundesregierung einen "Koordinator für Wirtschaftsschutz" im Rang eines Staatssekretärs einsetzt.

