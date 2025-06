Industrie sagt Stellenabbau durch KI voraus

Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz werden möglicherweise viele Arbeitsplätze verloren gehen. In einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts erwartet mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen, dass es in den nächsten fünf Jahren einen Stellenabbau als Folge von KI geben wird - vor allem im Handel und in der Industrie. Zum Teil wird aber auch mit zusätzlichen Jobs gerechnet, etwa in der IT oder Informationsverarbeitung.

