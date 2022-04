Industrie rechnet mit schweren Folgen wegen blockiertem Containerhafen

Nachrichtenarchiv - 24.04.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Industrie rechnet wegen der Blockade des weltweit größten Containerhafens in Shanghai mit schwerwiegenden Folgen. BDI-Präsident Russwurm sagte der Deutschen Presseagentur, befürchtet würden Probleme vor allem in den Branchen, die auf Rohstoff- und Bauteillieferungen sowie den Versand von Fertigprodukten über den Seeweg angewiesen seien. Kunden bekämen schon jetzt die Folgen zu spüren. So hätten sich die Transportpreise in den vergangenen Monaten wegen des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt. - Wegen eines strikten Corona-Lockdowns kommt es seit Wochen zu einem Stau von Container-Schiffen im Hafen von Shanghai.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2022 12:30 Uhr