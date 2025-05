Industrie meldet mehr Aufträge

Die deutsche Industrie hat zuletzt überraschend viele Aufträge bekommen. Im März waren es knapp vier Prozent mehr als im Februar, berichtet das Statistische Bundesamt. Damit fiel das Plus fast dreimal so hoch aus wie von Experten erwartet. Das Wirtschaftsministerium vermutet, dass das unter anderem an den angekündigten höheren US-Zöllen liegt. Deswegen würden viele Bestellungen vorgezogen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.05.2025 12:00 Uhr