Industrie fordert von Scholz mehr Führung

Berlin: Die Industrie erwartet von Bundeskanzler Scholz mehr Führungsstärke. Das machte Verbandschef Russwurm beim Klimakongress des BDI deutlich. Das von Scholz ausgerufene Deutschland-Tempo, etwa beim Aufbau einer Flüssiggas-Infrastruktur, sei nur in Einzelfällen auszumachen, bemängelte Russwurm. Er beklagte auch ein Übermaß an Bürokratie. So brauche es rund 150 Genehmigungen, um eine einzige Windturbine durch Deutschland zu transportieren. In Zeiten knapper Kassen müsse die Regierung Prioritäten setzen. Hier sei der Kanzler gefragt. Ohne dessen Führung werde es nicht gehen, mahnte der BDI-Chef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 13:00 Uhr