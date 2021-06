Industrie fordert Vertrauen und Technologieoffenheit von der Politik

Koalition legt Streit über schärfere Klimamaßnahmen bei

Berlin: Kurz vor der Sommerpause haben Union und SPD letzte Konflikte bei den neuen Maßnahmen in der Energie- und Klimapolitik beigelegt. Das teilten Fachpolitiker beider Bundestagsfraktionen am Abend mit. Demnach sollen unter anderem mehr Unternehmen Entlastungen für den höheren CO2-Preis erhalten. Dies soll verhindern, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlegt werden. Der Ausbau von Wind- und Solarenergie soll beschleunigt werden. Kommunen erhalten neue Möglichkeiten, sich finanziell an Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu beteiligen. Die Vereinbarungen sollen noch in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 12:00 Uhr