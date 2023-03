Indonesischer Vulkan Merapi ist ausgbebrochen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei 0 bis 6 Grad, im Osten vereinzelt noch Schnee. Nachts Temperaturrückgang auf plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen bewölkt und erst Schnee, dann Regen. Am Montag vielerorts recht freundlich, nach Norden zu mit Schauerneigung. Am Dienstag meist bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte zunächst 4 bis 12, am Montag 14 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 15:00 Uhr