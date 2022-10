Indonesischer Präsident will Sicherheit in Stadien überprüfen lassen

Poizei sucht nach Videoaufnahmen nach Tötungsdelikt in Aschau

Aschau: Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau sucht die Polizei nach Foto- und Videoaufnahmen, die von Sonntagabend an in der Diskothek "Eiskeller" in Aschau im Chiemgau oder in der näheren Umgebung gemacht wurden. Die 23-jährige Frau hatte an dem Abend in der Diskothek gefeiert. Stunden später hatte ein Passant die Leiche der jungen Frau aus dem oberbayerischen Landkreis Rosenheim tot im Fluss Prien entdeckt - etwa zehn Kilometer vom Club entfernt. Die Polizei macht derzeit keine Angaben zur Todesursache. Fest stehe, dass die Frau gewaltsam starb, hieß es. Ob auch ein Sexualdelikt vorliegt, müsse noch ermittelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2022 11:45 Uhr