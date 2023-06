Indonesien will UN-Friedenstruppen in der Ukraine

Meldungsarchiv - 03.06.2023 18:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Singapur: Indonesien hat bei der asiatischen Sicherheitskonferenz "Shangri-La-Dialog" einen Friedensplan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorgelegt. Darin ist ein Waffenstillstand vorgesehen sowie die Errichtung einer entmilitarisierten Zone, die von einer UN-Friedenstruppe überwacht werden solle. In einem Referendum sollten die Wünsche der Bewohner der umstrittenen Gebiete ermittelt werden, sagte der indonesische Verteidigungsminister Subianto. Die Ukraine wies den Plan umgehend zurück und sagte, Russland habe ukrainisches Territorium besetzt. Jeder Waffenstillstand würde es dem Gegner ermöglichen, sich neu zu formieren und zu verstärken. Vor Friedensverhandlungen müsse Russland alle seine Truppen aus der Ukraine abziehen, so das Außenministerium in Kiew.

