Indonesien meldet 27 Tote nach Erdrutsch in Goldmine

Makassar: Nach einem Erdrutsch an einer illegalen Goldmine in Indonesien sind 27 Leichen gefunden worden. Die Suche nach 15 Vermissten wird eingestellt.Bei den Opfern handelt es sich laut Behörden um Minenarbeiter und Menschen, die in der Nähe Verkaufsstände betrieben hatten. Der Erdrutsch hatte sich vergangenen Samstag nach heftigen Regenfällen auf der Insel Sulawesi ereignet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 16:00 Uhr