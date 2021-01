Indonesien befürchtet Absturz eines Passagierflugzeugs

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: In Indonesien ist ein Passagierflugzeug kurz nach dem Start von den Radarschirmen verschwunden. An Bord sollen mehr als 50 Menschen sein. Die Maschine gehört einer indonesischen Gesellschaft und sollte von der Hauptstadt Jakarta zur Insel Borneo fliegen. Im Internet heißt es, die Boeing 737 habe in weniger als einer Minute dreitausend Meter an Höhe verloren. Die BBC meldet unter Berufung auf das indonesische Verkehrsministerium, Rettungsmannschaften seien in Marsch gesetzt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 13:00 Uhr