Individuelle Gesundheitsleistungen zu größtem Teil ohne Nutzen

Ampelkoalition stellt Entlastungspaket vor

Berlin: Wegen der hohen Energiepreise sollen die Menschen in Deutschland mit Einmalzahlungen sowie mit Rabatten für Kraftstoff, Bus und Bahn entlastet werden. Das haben die Spitzen der Ampel-Koalition vereinbart. Drei Monate lang soll die Steuer auf Benzin um 30 Cent pro Liter sinken, auf Diesel um 14 Cent. Steuerpflichtige Erwerbstätigen wird einmalig eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Sie unterliegt der Einkommenssteuer, wodurch sie umso geringer ausfällt, je höher der Steuersatz ist. Familien und Empfänger von Sozialleistungen bekommen weitere Unterstützung. Im öffentlichen Nahverkehr soll es für 90 Tage Monatstickets für neun Euro geben. Bayerns Ministerpräsidenten Söder von der CSU gehen die Entlastungen nicht weit genug, der Deutschen Umwelthilfe hingegen zu weit. Mit einem Tankrabatt heize man den Spritverbrauch nur an, so die Naturschützer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 17:00 Uhr