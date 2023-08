Indische Sonde landet erfolgreich auf dem Mond

Neu-Delhi: Eine indische Sonde ist erfolgreich auf dem Mond gelandet. Nach Angaben der indischen Raumfahrtbehörde setzte sie sicher am bisher wenig erforschten Südpol des Erdtrabanten auf. Damit ist Indien das vierte Land, dem eine Mondlandung gelang. Zudem war es die erste Landung am Südpol des Mondes. Erst vor wenigen Tagen war eine russische Sonde bei einem ähnlichen Versuch abgestürzt. Beide Länder hatten sich eine Art Wettrennen geliefert, wer es als erstes zum Südpol des Mondes schafft. Mit der Mission will Indien unter anderem mehr über gefrorenes Wasser auf dem Mond herausfinden, das auf und unter der Mondoberfläche nachgewiesen wurde.

