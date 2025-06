Indiens Behörden sprechen von mindestens 240 Toten bei Flugzeugabsturz

Indische Polizei konkretisiert Zahl der Absturzopfer: Wie eine ranghohe Beamtin am Unglücksort, der Metropole Ahmedabad, sagte, hat der Absturz der Air-India-Maschine mindestens 240 Menschen das Leben gekostet. Diese Zahl schließe Insassen des Flugzeugs und Opfer am Boden mit ein. Ob es Überlebende unter den Reisenden gab, sagte sie nicht. Indische Medien berichten von 2 Überlebenden. Die Boeing 787 mit 242 Personen an Bord war kurz nach dem Start in ein Wohnviertel gestürzt. Sie hatte nach London fliegen sollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 19:15 Uhr