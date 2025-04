Indien weist Pakistaner aus

Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan verschärfen sich. Indien will bis zum 29. April alle pakistanischen Staatsbürger ausweisen. Es macht das Nachbarland für den tödlichen Angriff auf Touristen in Kaschmir vorgestern verantwortlich. Einen wichtigen Vertrag über die Wassernutzung mit Pakistan hat die Regierung deshalb schon ausgesetzt. Islamabad reagierte mit einer Annullierung von Visa für indische Staatsangehörige, schloss seinen Luftraum für alle Fluggesellschaften in indischem Besitz und stoppte den Handel mit Indien.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.04.2025 14:00 Uhr