Indien weist Pakistaner aus

Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen in Kaschmir hat die indische Regierung angeordnet, dass sämtliche pakistanischen Staatsangehörige das Land verlassen müssen. In einer Mitteilung des Außenministeriums ist von einer Frist bis zum 29. April die Rede. Bei dem Angriff waren am Dienstag mindestens 26 Menschen getötet worden; die indische Regierung macht Pakistan für die Terror-Attacke verantwortlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2025 13:45 Uhr