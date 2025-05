Indien stoppt Importe aus Pakistan wegen Kaschmir-Krise

Neu Dehli: Die indische Regierung hat sämtliche Importe aus dem Nachbarland Pakistan untersagt. Das Verbot trete sofort in Kraft und betreffe auch Waren, die über Pakistan transportiert würden, hieß es. Außerdem dürfen pakistanische Schiffe keine indischen Häfen mehr anlaufen; auch der Post- und Paketverkehr wurde eingestellt. Hintergrund sind Spannungen zwischen den rivalisierenden Atommächten seit dem Terror-Anschlag im indischen Teil von Kaschmir. Dabei sind in der vergangenen Woche 26 Menschen getötet worden. Die Regierung in Neu-Delhi gibt Pakistan eine Mitschuld an der Bluttat.

