Indien registriert so viele Corona-Fälle wie seit einem halben Jahr nicht mehr

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Indien registriert so hohe Corona-Infektionszahlen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Wie das nationale Gesundheitsministerium mittgeteilt hat, wurden binnen eines Tages mehr als 81.000 neue Fälle erfasst. Schon in den vergangenen Wochen waren die Zahlen stark gestiegen. Hauptgrund dürfte sein, dass sich viele Menschen in dem Land nicht mehr an Schutzmaßnahmen halten. So wurde etwa das Frühlingsfest Holi mit großen Treffen und ohne Masken gefeiert. Auch bei der Impfkampagne hinkt die Regierung selbstgesteckten Zielen hinterher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 12:15 Uhr