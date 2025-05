Indien meldet Luftangriffe aus Pakistan

Neu-Delhi: Indien hat am Abend erneut Luftangriffe auf den indisch kontrollierten Teil von Kaschmir und den Bundesstaat Punjab nahe der Grenze gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi berichtet von pakistanischen Raketen- und Drohnenattacken, die abgewehrt werden konnten; Verletzte habe es nicht gegeben. Pakistan wies die Vorwürfe zurück. Aus dem Außenministerium hieß es, Indien habe haltlose und unverantwortliche Behauptungen verbreitet. Als Auslöser der jüngsten Eskalation zwischen den beiden Atommächten gilt ein Terroranschlag vom 22. April in der Grenzregion Kaschmir.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 02:00 Uhr