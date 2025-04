Indien meldet erneut Schusswechsel mit Pakistan

Srinagar: Indien meldet die vierte Nacht in Folge Schüsse an der Grenze zu Pakistan. Nach Armeeangaben habe dessen Militär das Feuer - so wörtlich - "unprovoziert" mit Kleinwaffen eröffnet. Indien habe reagiert. Islamabad bestätigte die Schüsse zunächst nicht. Berichte über Opfer gab es nicht. Am letzten Dienstag hatten Angreifer im indischen Teil der Region Kaschmir 26 Touristen erschossen. Indien warf Pakistan danach vor, es unterstütze - Zitat - "grenzüberschreitenden Terror". Pakistan bestreitet das. Die beiden Atommächte streiten seit 1947 um Kaschmir. Sie haben bereits zwei Kriege darum geführt. Auch China erhebt Ansprüche auf Teile der Bergregion.

