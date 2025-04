Indien kündigt nach Terrorannschlag Wasservertrag mit Pakistan

Neu-Delhi: Indien hat als Reaktion auf einen Terroranschlag in Kaschmir Strafmaßnahmen gegen das Nachbarland Pakistan verhängt. Die Regierung setzte einen wichtigen Vertrag über die Nutzung der Flüsse in der Himalaya-Region auf unbestimmte Zeit aus. Damit könnte die Wasserversorgung für die Bevölkerung Pakistans in Gefahr geraten. Außerdem weist Indien pakistanische Diplomaten aus und schließt einen Grenzübergang, über den der Handel zwischen den beiden Ländern läuft. - Bei dem Anschlag in Kaschmir sind 26 zumeist indische Touristen getötet worden. Indien wirft Pakistan vor, die Täter unterstützt zu haben. Beide Länder streiten seit Jahrzehnten über die Zugehörigkeit von Kaschmir.

