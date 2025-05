Indien fliegt Luftangriffe auf Ziele in Pakistan

Der Konflikt zwischen den benachbarten Atommächten Indien und Pakistan spitzt sich gerade wieder dramatisch zu: Die indische Luftwaffen hat mehrere Ziele in Pakistan angegriffen und zwar im pakistanisch kontrollierten Teil von Kaschmir sowie in der Region Punjab. Die indische Regierung sprach von Attacken auf Terror-Camps, Pakistan berichtet von zivilen Opfern. Zwei indische Kampfjets seien abgeschossen worden. Ausgelöst wurden die jüngsten Spannungen durch einen Terroranschlag in Kaschmir, bei dem 26 Menschen getötet wurden - vorwiegend indische Touristen. Neu Delhi macht dafür Pakistan mitverantwortlich.

