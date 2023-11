Indien erwägt neuen Schacht für die Rettung eingeschlossener Tunnelarbeiter

Neu Delhi: Rettungskräfte in Indien prüfen neue Möglichkeiten, um rund 40 eingeschlossene Bauarbeiter zu bergen. Zuletzt war die Rettung der Männer ins Stocken geraten. Nun soll laut einem Regierungsmitglied ein neuer, vertikaler Schacht gebohrt werden, um die Arbeiter in maximal vier bis fünf Tagen zu retten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Press Trust of India haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Vor einer Woche war der im Bau befindliche Straßentunnel im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand auf einer Länge von 200 Metern eingestürzt. Der Versuch, ein Stahlrohr horizontal durch die Geröllhaufen zu treiben, scheiterte an herabfallenden Trümmerteilen und dem Ausfall der Bohrmaschinen. Die Arbeiter sitzen seit einer Woche hinter einer etwa 60 Meter dicken Wand und werden über Rohre mit Sauerstoff, Medikamenten und Lebensmitteln versorgt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 09:30 Uhr