Indien erteilt zwei Corona-Impfstoffen eine Notfallzulassung

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Indien hat erstmals zwei Corona-Impfstoffen eine Notfall-Zulassung erteilt. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um den in Indien entwickelten Impfstoff namens Covaxin sowie um den des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca. Das indisische Serum Institute stellt diesen in Großbritannien entwickelten Impfstoff für Indien und andere Märkte her. Die indische Regierung bereitet seit längerem die Impfung von etwa 300 Millionen Menschen bis Juli vor. - Derweil wächst die Kritik an der deutschen Impfstrategie, etwa von der Ärztin Frauke Zipp, die Mitglied der Wissenschaftsakademie Leopoldina ist. Sie bemängelte, dass Deutschland nicht genügend Impfstoff bestellt hat, um bis Ende März 60 Prozent der Bevölkerung impfen zu können, wie Israel dies getan habe. - Der Berliner Virologe Drosten erwiderte, der Impfstoff habe mit Monaten Vorlauf bestellt werden müssen und man habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob er auch funktionieren werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2021 17:00 Uhr