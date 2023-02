In Zypern entscheidet Stichwahl über künftigen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nikosia: Die Präsidentenwahl im EU-Mitgliedsland Zypern entscheidet sich in einer Stichwahl am kommenden Sonntag. Ins Rennen geht neben dem konservativen Favoriten und früheren Außenminister Christodoulidis überraschend der linke Politiker Mavrogiannis. Der Amtsinhaber durfte nach einer fünfjährigen Amtszeit nicht mehr antreten. Der künftige Präsident muss zahlreiche Herausforderungen bewältigen. Dazu gehören die Neuaufnahme der Gespräche zur politischen Wiedervereinigung der beiden Inselteile sowie Migration, Arbeitskonflikte und Korruptionsskandale. Nach dem Militärputsch in Griechenland 1974 war mit Unterstützung der Türkei in Nordzypern ein eigener, international nicht anerkannter Staat ausgerufen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 07:00 Uhr