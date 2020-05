In zahlreichen US-Städten kommt es zu Unruhen

Washington: In den USA halten die Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Schwarzen infolge eines Polizeieinsatzes an. In mehreren Städten setzten sich tausende Menschen über die Ausgangssperren hinweg. Vielerorts schlugen zunächst friedliche Demonstrationen in Gewalt um. So zeigt der US-Fernsehsender CNN Bilder von brennenden Autos und Gebäuden unter anderem in Los Angeles, und Atlanta. In New York fuhr laut Handyvideo ein Polizeiwagen in eine Gruppe von Demonstranten, die mit Flaschen geworfen hatten. In Washington brennt es in der Nähe des Weißen Hauses. Anders ist die Lage in Minneapolis, wo der 46 Jahre alte George Flyod am Montag ums Leben kam: dort versperrten Polizei und Nationalgarde schon Stunden vor der nächtlichen Ausgangssperre alle Zufahrten zur Stadt. Ein friedlicher Protestzug wurde aufgelöst. Zu Ausschreitungen kam es nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 08:00 Uhr