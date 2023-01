In Würzburg und Kitzingen fällt wegen Schneefalls die Schule aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Realschulverband fordert Kampagne gegen Lehrermangel

München: Der Vorsitzende des Bayerischen Realschulverbands, Böhm, fordert als Reaktion auf den Lehrermangel eine große Kampagne, um den Beruf wieder attraktiver zu machen. Im BR24 "Thema des Tages" sagte er, im Freistaat fehle es vor allem in Grund- und Mittelschulen an Pädagogen. Hier habe man schon vor Jahren versäumt, neues Personal auszubilden und einzustellen. Jetzt müsse man dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in den Beruf finden, denn der Mangel werde sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, so Böhm. Außerdem warnte er davor, die Anforderungen an Lehramtsstudierende herabzusetzen, um mehr Menschen in den Beruf zu bekommen. Laut aktuellem Schulbarometer sehen gut zwei Drittel der Schulleiter in Deutschland den Personalmangel als das größte Problem an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 08:00 Uhr