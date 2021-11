In Wisconsin rats Auto in Menschenmenge

Nachrichtenarchiv - 22.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madison: Im US-Bundesstaat ist Wisconsin ist offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Medien berichten von mehreren Verletzt. Der Vorfall erignete sich während einer Weihnachtsparade in der Stadt Waukesha*. In einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie ein roter Geländewagen von hinten auf eine Parade zurast. In einem zweiten Video scheint die Polizei das Feuer auf dasselbe Fahrzeug zu eröffnen, nachdem es eine Straßenabsperrung durchbrochen hatte. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. *'Wohkischoh

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 01:00 Uhr