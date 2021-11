In Wisconsin fährt Auto in Menschenmenge

Nachrichtenarchiv - 22.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Im US-Bundesstaat ist Wisconsin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Nach Polizeiangaben wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Medienberichten zufolge gab es auch mindetens einen Toten. Der Vorfall ereignete sich in einem Vorort von Milwaukee während einer Weihnachtsparade. Unklar ist, ob der Fahrer das Auto absichtlich in die Menschenmenge steuerte. Die Polizei sprach von einer chaotischen Lage.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 05:00 Uhr