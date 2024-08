In Wien führt Rekordregen zu zahlreichen Überschwemmungen

Wien: In der österreichischen Hauptstadt sind am Abend Straßen und Bahnstrecken durch heftigen Starkregen überflutet worden. In den Außenbezirken wurden mehr als 110 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, das ist der höchste Wert für einen Sommermonat seit Beginn der Aufzeichnungen. Eine Frau wurde lebensbedrohlich verletzt, als sie auf einer abfallenden Straße durch das Wasser unter einen Bus geschwemmt wurde. Der Bahnverkehr auf der städtischen Linie war zeitweise unterbrochen, die Feuerwehr musste zu hunderten Einsätzen ausrücken. Bereits am Freitag hatte es schwere Unwetter mit Erdrutschen in Teilen Österreichs gegeben. Der Arlbergpass bleibt deswegen mindestens noch bis zum Nachmittag gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 07:00 Uhr