In Westdeutschland steigt die Zahl der Toten auf 155

Goldene Palme in Cannes geht an den Film "Titane"

Cannes: Die Goldene Palme bei den Filmfestspielen ist an den französischen Film "Titane" vergeben worden. Der feministische Horrorfilm von Julia Ducournau galt als Favorit. Damit geht zum zweiten Mal in der Geschichte des Filmfestivals die Goldene Palme an eine Frau. Der Preis für den besten männlichen Darsteller geht an den US-Schauspieler Caleb Landry Jones für seine Rolle in dem australischen Film "Nitram". Als beste weibliche Darstellerin wurde die Norwegerin Renate Reinsve für ihre Rolle in "The Worst Person in the World" ausgezeichnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.07.2021 08:30 Uhr