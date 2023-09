In Weiden fließt wieder Strom

Weiden: In der Stadt in der Oberpfalz fließt laut Medienberichten wieder Strom. Am Vormittag war die Versorgung großflächig ausgefallen. Betroffen war auch das Weidener Klinikum. Es stellte kurzzeitig auf Notstrom um. Grund für den Ausfall war ein Kabelbrand auf dem Parkplatz Naabwiesen. Es war der zweite großflächige Stromausfall in Weiden innerhalb einer Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr