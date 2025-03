In Washington wird der berühmte Black Lives Matter-Schriftzug entfernt

Washington: In der US-Hauptstadt laufen die Arbeiten zur Entfernung des berühmten Black Lives Matter-Schriftzugs. Unter großer medialer Aufmerksamkeit begannen Bauarbeiter mit Baggern, die Kunstinstallation in der Nähe des Weißen Hauses abzureißen. Sie war vor fünf Jahren entstanden, als Erinnerung an den Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner war 2020 bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Sein gewaltsamer Tod löste landesweit Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegenüber Schwarzen aus. Seit Trumps Amtsantritt störten sich die Republikaner an dem Schriftzug. Nun beugte sich die Washingtoner Bürgermeisterin dem politischen Druck und ordnete die Entfernung an.

