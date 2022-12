In Washington laufen offenbar Vorbereitungen für geplanten Selenskyj-Besuch

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA laufen nach Medienberichten die Vorbereitungen für einen möglichen persönlichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Washington. Er wolle an diesem Mittwoch persönlich vor dem US-Kongress sprechen und US-Präsident Biden treffen, berichten etwa CNN und Fox News. Es wäre Selenskyjs erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor rund zehn Monaten. Eine Bestätigung gibt es weder aus Washington noch aus Kiew. Gestern hatte Selenskyj erklärt, dass diese Woche für die Ukraine außerordentlich wichtig sei, um diesen Winter und das nächste Jahr zu überstehen und die nötige Unterstützung zu bekommen. Die Ukraine hofft auf die Lieferung des US-Luftabwehrsystems Patriot.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2022 02:00 Uhr