Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Waldkraiburg: In einem Schlachtbetrieb im Landkreis Mühldorf sind bislang 18 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Neun weitere Angestellte befänden sich in Quarantäne, teilte das Landratsamt dem BR mit. In dem Betrieb mit 400 Mitarbeitern sollen in den kommenden Tagen mehrere Reihentestungen stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 07:00 Uhr