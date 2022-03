In vielen kommunalen Kitas wird morgen gestreikt

Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treten elf Herausforderer gegen Macron an

Paris: In Frankreich stehen nun die Kandidaten für die diesjährige Präsidentschaftswahl fest. Amtsinhaber Emmanuel Macron wird sich am 10. April zunächst gegen elf weitere Bewerberinnen und Bewerber behaupten müssen. Das teilte der Verfassungsrat mit. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten neben Amtsinhaber Macron die in aktuellen Umfragen zweitplatzierte Nationalkonservative Marine Le Pen, sowie die Konservative Valérie Pécresse und der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour. Macron, der seit 2017 im Amt ist, führt in allen Umfragen derzeit allerdings deutlich. Schafft beim ersten Wahlgang am Palmsonntag keiner der Kandidaten auf Anhieb eine 50-prozentige Mehrheit, treten die zwei Bestplatzierten 14 Tage später in einer Stichwahl gegeneinander an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 16:00 Uhr