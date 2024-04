In vielen Bundesländern wird diese Woche besonders viel geblitzt

München: In etlichen Bundesländern wird diese Woche besonders viele geblitzt. Die sogenannte Speedweek, die auch in anderen europäischen Ländern stattfindet, soll Druck auf Raser ausüben. Schwerpunkttag ist der kommende Freitag mit besonders intensiven Kontrollen. An diesem eintägigen Blitzermarathon nimmt dann auch Bayern teil. Einige Bundesländer, wie zum Beispiel Berlin, verzichten komplett auf die Speedweek. Früherer Aktionen, so das Argument, hätten kaum Effekte gezeigt. Daher setze man lieber auf Kontrolldruck das ganze Jahr über. Anders sieht es der ADAC, der in solchen Aktionen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sieht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 10:00 Uhr