In vielen Bundesländern beginnt der Blitzermarrathon

München: Ab heute wird in vielen Bundesländern eine Woche lang verstärkt die Geschwindigkeit im Straßenverkehr kontrolliert. Die Aktion soll die Sicherheit auf den Straßen erhöhen. Geblitzt wird vor allem auf unfallträchtigen Abschnitten und im Bereich von Schulen und Baustellen. Allerdings dauern die Kontrollen nicht in allen teilnehmenden Bundesländern die ganze Woche über an - in Bayern und Thüringen etwa konzentriert man sich auf den Mittwoch. Im Freistaat sind laut Innenministerium rund 1.500 Messstellen eingerichtet. Bei Unfällen im Straßenverkehr starben laut Statistischem Bundesamt im letzten Jahr 2.780 Menschen. Erhöhte Geschwindigkeit ist eine der zentralen Ursachen dafür.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 01:00 Uhr