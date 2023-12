In vielen Berliner Bezirken muss die Bundestagswahl wiederholt werden

Karlsruhe: In Februar sind zahlreiche Berliner Bürger erneut dazu aufgerufen, ihre Stimme zur Bundestagswahl 2021 abzugeben. Am Vormittag urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass in 455 Berliner Bezirken noch einmal gewählt werden muss. Das entspricht in etwa einem Fünftel der Bezirke. Der Landeswahlleiter nannte den 11. Februar als Termin. Bei der Abstimmung vor gut zwei Jahren hatte es in der Bundeshauptstadt zahlreiche Pannen gegeben. Unter anderem fehlten Stimmzettel und die Wahllokale hatten länger als 18 Uhr geöffnet. Der Bundestag hatte daraufhin entschieden, dass in 431 Bezirken neu gewählt werden muss. Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU klagte gegen diese Entscheidung, sie wollte eine Neuwahl in deutlich mehr Bezirken durchsetzen. Durch die neuerliche Abstimmung dürften sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag kaum verändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 14:00 Uhr