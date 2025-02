In vielen bayerischen Orten finden Faschingsumzüge statt

Gundelfingen: In vielen bayerischen Orten gibt es heute Faschingsumzüge. In Gundelfingen im Landkreis Dillingen zum Beispiel startet der Zug am frühen Nachmittag. Insgesamt sind 86 Fußgruppen und Wagen angemeldet. In Rieneck im Kreis Main-Spessart bildet der Umzug durch den Ort den Höhepunkt des 500. Fastnachtsjubiläums. Die Veranstalter rechnen mit rund 2.000 Mitwirkenden und 10.000 Besuchern. Durch Pressath im Kreis Neustadt an der Waldnaab schlängelt sich am Nachmittag ein Gaudiwurm. Und in Hirschau soll es zum Kinderfaschingszug Gummibärchen, Lutscher und Popcorn regnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 10:00 Uhr