In Tunesien wird erstmals eine Frau Regierungschefin

Von der Leyen ruft Kosovo und Serbien zu Deeskalation auf

Pristina: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in den Balkan gereist, um im Streit zwischen Serbien und dem Kosovo zu vermitteln. Es sei sehr wichtig, zu deeskalieren und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte von der Leyen bei einem Treffen mit dem kosovarischen Regierungschef Kurti in Pristina. Am Abend will von der Leyen zu einem Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Vucic nach Belgrad reisen. In den vergangenen Tagen hatten sich die Spannungen zwischen Pristina und Belgrad verschärft. Anlass ist ein Streit um die gegenseitige Anerkennung von Nummernschildern.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 29.09.2021 23:00 Uhr