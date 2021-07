In Tunesien gibt es landesweite Proteste gegen die Corona-Politik

Tunis: In Tunesien haben landesweit tausende Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Tunis kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten warfen Steine, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Mindestens ein Mensch wurde verletzt. Es gab Festnahmen. In Tunesien steigt die Zahl der Corona-Infektionen massiv. Die Inzidenz liegt bei knapp 200. In Krankenhäusern ist der Sauerstoff knapp. Impfstoff ist Mangelware. Angesichts der Lage zeigten sich die Demonstranten verärgert über Parteienstreit und einem Machtkampf an der Staatsspitze. Bislang starben in dem Land mit 12 Millionen Einwohnern mehr als 18.000 Menschen an Covid-19.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 21:00 Uhr