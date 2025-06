In Traunstein geflohener Häftling ist wieder gefasst

Rosenheim: Ein Häftling, der am Freitag aus dem Krankenhaus Traunstein geflohen war, ist wieder gefasst worden. Die Polizei nahm ihn gestern in Rosenheim fest. Nach ihren Angaben kam der entscheidende Tipp von einem Kollegen. Der Beamte war in seiner Freizeit in der Rosenheimer Innenstadt unterwegs, als er den 35-Jährigen bemerkte und eine Streife alarmiert.

