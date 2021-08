In Tokio wurden die Paralympics eröffnet

Nachrichtenarchiv - 24.08.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die Paralympischen Spiele von Tokio haben offiziell begonnen. Der japanische Kaiser Naruhito sprach die traditionelle Begrüßungsformel. Die Eröffnungsfeier hatte wegen der Pandemie vor leeren Rängen stattgefunden. Fahnenträger für Deutschland waren Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radfahrer Michael Teuber. In den kommenden Tagen, bis zum 5. September, stehen insgesamt 539 Entscheidungen in 22 Sportarten auf dem Programm. Insgesamt umfasst das deutsche Team 133 Athletinnen und Athleten. Wie schon bei den Olympischen Sommerspielen sind mit Ausnahme einiger Schulkinder keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.08.2021 13:45 Uhr