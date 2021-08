In Tokio läuft die Olympia-Abschlussfeier

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Olympischen Spielen läuft die Abschlussfeier. Höhepunkte sind die Übergabe an den nächsten Gastgeber Paris und das Erlöschen des Olympischen Feuers. Die deutsche Fahne bei der Schlusszeremonie trug der Kanute Ronald Rauhe. Er hatte gestern im Kajak-Vierer die zehnte Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Damit belegt Deutschland Platz neun im Medaillenspiegel. Am letzten Tag gab es für das deutsche Team kein Edelmetall. Im Bahnrad-Team verpassten sowohl Emma Hinze als auch Maximilian Levy eine Podestplatzierung. Auf Platz eins im Medaillenspiegel stehen die USA mit 39 mal Gold - sie haben am letzten Wettkampftag heute China überholt. Unterdessen gab es im deutschen Team einen zweiten Coronafall: Susanne Wiedemann, Teilmannschaftsleiterin Moderner Fünfkampf, wurde positiv getestet und muss nun ins Quarantänehotel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 14:00 Uhr