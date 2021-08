In Tokio gehen die Olympischen Spiele zu Ende

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die Olympischen Spiele gehen dem Ende entgegen. Derzeit läuft im Stadion in Tokio noch die Abschlussfeier, zu der wegen der Corona-Beschränkungen nur wenige Personen zugelassen wurden. Anstelle von Kaiser Naruhito wohnt dessen Bruder, Kronprinz Akishino, der Zeremonie bei. Höhepunkte sind die Übergabe an den nächsten Gastgeber Paris und das Erlöschen des Olympischen Feuers. Die deutsche Fahne trug der Kanute Ronald Rauhe, der gestern im Kajak-Vierer die zehnte Goldmedaille für Deutschland holte. Mit insgesamt 37 Medaillen ist es die schlechteste Bilanz bei Olympischen Sommerspielen seit der Wiedervereinigung. Auf Platz eins im Medaillenspiegel stehen die USA mit 39 mal Gold - am heutigen letzten Wettkampftag haben sie China überholt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 15:00 Uhr