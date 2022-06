In Texas ist die Zahl der toten Migranten auf 51 gestiegen

Nachrichtenarchiv - 28.06.2022 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Antonio: Die Zahl der toten Migranten am Rand der texanischen Großstadt ist auf 51 gestiegen. Sie waren ohne Wasser bei großer Hitze in einem Lastwagen zurückgelassen worden. 16 Menschen konnten gerettet und in Krankenhäuser gebracht werden. Die Sprecherin des Weißen Hauses sprach von "entsetzlichen und herzzerreißenden" Berichten. Unter den Opfern waren viele Mexikaner und einige Menschen aus Guatemala und Honduras, teilte die mexikanische Regierung mit. Präsident Lopez Obrador sprach von einem "schrecklichen Unglück" infolge der Armut und der Verzweiflung der Migranten, die auf ein besseres Leben hofften. Er kritisierte mangelnde Kontrollen an der Grenze. Die US-Bundespolizei nahm drei Verdächtige fest.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2022 23:15 Uhr