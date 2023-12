In Tel Aviv protestieren Menschen für ein Ende des Gaza-Krieges

Tel Aviv: In der Stadt haben nach einem israelischen Medienbericht Hunderte von Menschen gegen den Gaza-Krieg demonstriert. Sie forderten unter anderem, die Kämpfe in dem palästinensischen Küstengebiet zu beenden und die dort festgehaltenen Geiseln freizulassen. Vor dem Parlament in Jerusalem demonstrierten zudem Hunderte Menschen, die aus Orten in der Nähe des Gazastreifens stammen. Inzwischen sind innerhalb des Gaza-Streifens wieder tausende Zivilisten auf der Flucht: Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA teilte auf der Plattform X mit, mehr als 150.000 Menschen - unter ihnen Kinder, Babys, Frauen und Ältere - könnten derzeit nirgendwo hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 08:00 Uhr