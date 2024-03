In Teilen Kaliforniens fällt zu Ostern Schnee

Los Angeles: In Kalifornien hat ein Tiefdruckgebiet für Schnee an Ostern gesorgt. Im Gebirge wird mit bis zu 61 Zentimetern Neuschnee gerechnet. Der Wetterdienst warnte außerdem vor erheblichen Regenfällen. Überschwemmungen sind unter anderem in den Gegenden um Santa Barbara, Ventura und Los Angeles möglich. Laut Meteorologen besteht außerdem die Gefahr von Tornados. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass ein solches Wetter in der Gegend für Ende März durchaus typisch sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 12:30 Uhr