In Teilen Bayerns herrscht höchste Waldbrandgefahr

Russland bombardiert Städte - Selenskyj entlässt Geheimdienstmitarbeiter

Kiew: Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht weiter Städte in der ganzen Ukraine bombardiert. Mehr als 150 Bomben und Granaten seien allein auf die Region Sumy im Nordosten abgefeuert worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung mit. Im südlichen Odessa sollen bei einem Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden sein. Unterdessen zeigt sich Präsident Selenskyi unzufrieden mit der Arbeit seines Geheimdienstes. In einer Videobotschaft kündigte er an, 28 Mitarbeiter zu entlassen. Außerdem will er den ganzen Geheimdienst einer Revision unterziehen. Gestern hatte Selenskyj bereits den Chef der Behörde freigestellt, weil viele seiner Mitarbeiter in den besetzten Gebieten geblieben seien. Kiew wertet das als Hochverrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2022 07:00 Uhr